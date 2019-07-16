РИАМО – 16 июл. Коммунальные службы готовят Жуковский к Международному авиационно-космическому салону, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На оперативном совещании в администрации руководители организаций отчитались перед главой города Юрием Прохоровым о проделанной работе.

«Коммунальщики устанавливают новые дорожные знаки, обновляют разметку, красят ограждения, ремонтируют лавочки и малые архитектурные формы, убирают мусор. Проводится большая работа по содержанию улично-дорожной сети и общественных пространств», – говорится в сообщении.

Прохоров отметил важность предстоящего авиасалона для города и страны в целом. Он попросил руководителей городских предприятий и жителей уделить внимание уборке территорий.

«Поддерживать чистоту в городе и не быть равнодушными в наших силах! Прошу вас принять участие в благоустройстве территорий, находящихся рядом с вашим предприятием, а также привлечь внимание сотрудников к тому, что чистота и порядок в городе – дело каждого. Ваше участие в создании благоприятного образа города поможет его экономическому развитию, сделав его более красивым, благоустроенным для жителей и привлекательным для гостей», – сказал Прохоров.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.