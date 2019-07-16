РИАМО - 16 июл. Московская квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении отставного судьи столичного Кузьминского суда Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Квалификационная коллегия согласилась на возбуждение дела в отношении судьи в отставке Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева», - сказал собеседник агентства.

В марте 2019 года в отношении судьи Якубаева следователи начали проводить проверку. В начале апреля Якубаев ушел в отставку.