РИАМО - 16 июл. Врачи Морозовской детской больницы в Москве спасли 17-летнюю девушку, поступившую с острыми болями в животе и подозрением на аппендицит, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

При диагностике медики обнаружили у подростка редкую патологию — прободную язву. Лапароскопия показала пятимиллиметровое отверстие в желудке пациентки. Девочку тут же поместили в отделение неотложной и абдоминальной хирургии.

«Врачи приняли решение о проведении экстренной операции, в результате которого хирургическая бригада выполнила ушивание язвы. Операция длилась около полутора часов и прошла успешно», - говорится в сообщении.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии после полного восстановления — через семь дней после операции.

Основными причинами обострения язвы у подростка стали погрешности в диете и злоупотребление фаст-фудом. У детей такие болезни встречаются крайне редко – это не более 1,5% от всей абдоминальной хирургической патологии.

«Чтобы избежать проблем с желудком, питание детей и подростков должно быть сбалансированным. <…> Подростки часто перекусывают на бегу не самыми полезными продуктами. Мы рекомендуем не употреблять острую, копченую, жареную и жирную еду в больших количествах», - сказала главный детский гастроэнтеролог Москвы, заведующая гастроэнтерологическим отделением Морозовской детской клинической больницы Тамара Скворцова.