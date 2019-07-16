РИАМО - 16 июл. В городском округе Балашиха следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью (ООО) от уплаты налогов в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«С января 2016 по декабрь 2017 года руководство организации, основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, намеренно, в нарушение налогового законодательства РФ внесло в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации недостоверные сведения, тем самым уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 62 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

В настоящее время следователи планируют провести комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.