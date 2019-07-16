РИАМО - 16 июл. Свыше 20 тысяч строений жилого фонда Москвы готовы к осенне-зимнему отопительному сезону, что составляет свыше 60% от общего плана, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более 20 тысяч строений жилого фонда, что составляет 61% от общего плана», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 15 апреля текущего года город проводит работы по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года, а с 13 мая теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей с временным отключением горячего водоснабжения у потребителей на период не более 10 дней.

«К зимнему периоду город готовит свыше 73 тысячи объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. При подготовке энергетических сетей и оборудования к осенне-зимнему периоду проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередач, диагностика оборудования и другое», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что жилой фонд и социальные учреждения будут готовы к приему теплоносителя к 1 сентября текущего года, а подготовка объектов промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, административных зданий и так далее завершится к 15 сентября.