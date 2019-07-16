РИАМО – 16 июл. В роддоме городского округа Химки на свет появился 700-й малыш, эту цифру зарегистрировали с помощью удаленного рабочего места работники ЗАГС, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС по Московской области.

«8 июля 2019 года, в День семьи, любви и верности, в семье Бережных Владимира Владимировича и Елены Николаевны родился первый ребенок – сын Денис», – отмечается в сообщении.

Сотрудники отдела ЗАГС тепло поздравили родителей с рождением сына, пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, и вручили первый документ – свидетельство о рождении и поздравительный адрес губернатора региона Андрея Воробьева.

«Чтобы создать максимально удобные условия для жителей Подмосковья по получению государственной услуги регистрации рождения Главным управлением ЗАГС Московской области организуются удаленные рабочие места в роддомах и перинатальных центрах», – дополняется в сообщении.

Благодаря этому государственная регистрация рождения малышей и вручение родителям свидетельства о рождении ребенка происходит непосредственно перед выпиской домой.

На сегодняшний день в Московской области открыто 36 удаленных рабочих мест для специалистов органов ЗАГС.