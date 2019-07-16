РИАМО - 16 июл. Легковые автомобили социального такси теперь передвигаются по выделенным полосам, это позволит маломобильным москвичам быстрее доехать до медицинских, культурных и социально значимых учреждений, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Машины оформляют в желтом цвете, им выдают новые государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси.

«Социальное такси – одна из самых востребованных городских услуг для жителей с ограниченными возможностями. В прошлом году служба выполнила больше 95 тысяч индивидуальных заказов. Сегодня легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов», – отметил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Он уточнил, что проезд по выделенным полосам позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок.

Для индивидуальных поездок москвичи могут выбрать легковые автомобили, для групповых – автобусы малой и большой вместительности. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда, а водители проходят специальную подготовку. Оплатить поездку можно с помощью социальной карты москвича.

«Мосгортранс» уделяет особое внимание созданию доступной среды для жителей города – весь закупаемый транспорт адаптирован для проезда маломобильных граждан», – уточняется в материале.

Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.