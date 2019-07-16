РИАМО - 16 июл. В дежурную часть полиции поступило заявление от 46-летнего жителя Талдомского городского округа о краже барсетки, в которой находились денежные средства, сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 22-летний житель деревни Ченцы Сергиево-Посадского городского округа», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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