РИАМО - 16 июл. Сотрудники полиции во Власихе задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в краже дорогостоящего велосипеда, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что около одного из домов на улице Цветной бульвар у нее похитили велосипед. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 52-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Мужчину поместили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.