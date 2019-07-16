РИАМО - 16 июл. Основные строительные работы на станции столичного метро «Нижегородская» завершат в этом году, сюда из Некрасовки дошел тоннелепроходческий комплекс, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, работы еще очень много. Запуск второй очереди Некрасовской линии ждут как жители Люберец, так и жители, которые примыкают к таганскому направлению метро. Больше миллиона человек. Метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить ее как можно раньше. Основные строительные работы предполагаем закончить уже в этом году», - сказал Собянин.

По его словам, в сутки через станцию будет проходить до 400 тысяч человек в сутки.

«В эту точку пришла сегодня тоннелепроходческая машина из Некрасовки, Косина, дальше БКЛ на «Авиамоторную». Сам щит уникальный для Москвы, 10-метровый щит», - подчеркнул мэр.

Строители работают над продлением Некрасовской линии московского метро протяженностью около 12 километров, проходку всех тоннелей планируют завершить в текущем месяце. На данном участке пять станций: «Авиамоторная», «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная».

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