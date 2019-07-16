РИАМО - 16 июл. Девушка оставила в туалете одного из ресторанов в центре Москвы кольцо за 1,5 миллиона рублей, после чего украшение похитил неизвестный, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел в ресторане на Пушкинской площади.

«При посещении туалета девушка оставила принадлежащее ей обручальное кольцо примерной стоимостью 1,5 миллиона рублей, а когда вернулась, то не обнаружила украшение на месте», – сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по факту кражи, добавил он.