РИАМО - 16 июл. С начала текущего года на территории Московской области открыли 71 магазин торговых сетей, еще свыше 40 точек готовятся к открытию, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В число открытых магазинов вошли как гипермаркеты, так и компактные магазины формата «у дома».

«Говоря о такого рода открытиях, я хотел бы отдельно подчеркнуть, что для нас самое важное – это доступность таких объектов. Ведь с открытием каждого магазина местные жители получают новые рабочие места – это, я считаю, самое главное. Также для региона не менее важны инвестиции и расширение налоговой базы», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он отдельно отметил, что сейчас Подмосковье одобрило ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 42 объектов розничной торговли. Среди них такие, как многофункциональный торговый центр ООО «Аврора» площадью 16 тысяч квадратных метров в городе Балашиха, торгово-офисное здание ООО «Терр Вита» в городе Электросталь и торговый комплекс с автостанцией в городе Протвино.

Также на территории региона откроется еще ряд торговых точек.

«Универсальный торговый комплекс ООО «Ермолино 8» площадью 5,9 тысячи квадратных метров в Ленинском районе, супермаркет ООО «АТАК» в горокруге Истра; торговое здание ООО «Мой каприз» в Одинцовском округе; многофункциональное торгово-офисное здание ПО «Подольское РайПО»; торгово-бытовой комплекс ПО «Ступинское РайПО»; торгово-выставочный центр ООО «Север-ник» в городском округе Истра», – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Московская область – это возможность для развития всех форматов торговли, министерство и дальше будет всячески поддерживать развитие отрасли.