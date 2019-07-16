РИАМО - 16 июл. Сведения в отношении ООО «Виктория» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные администрацией городского поселения Голицыно Одинцовского городского округа в отношении ООО «Виктория» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, администрация заключила с обществом контракт на закупку в 2019 году услуг по правовому сопровождению для нужд администрации городского поселения Голицыно. В связи с нарушением ООО «Виктория» условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Виктория» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.