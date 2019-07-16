РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. Жителей подмосковных Люберец призвали проголосовать за одну из общественных территорий округа для включения ее в пятилетний план благоустройства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Пятнадцатого июля на портале «Добродел» стартовало рейтинговое голосование жителей по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в приоритетном порядке до 2024 года. Участвуют все муниципалитеты Подмосковья, в том числе Люберцы. Голосование продлится до 20 июля. Жителям предлагается несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании, но не менее пяти.

«Жители Люберец могут проголосовать на портале «Добродел» за общественные территории для приоритетного благоустройства. То общественное пространство, которое наберет наибольшее количество голосов, войдет в пятилетний план благоустройства и станет условием его включения в гоcпрограмму Московской области «Формирование комфортной городской среды в 2020-2024 годах», – говорится в сообщении.

В список городского округа Люберцы вошли пять территорий. Это парк «Лесная опушка» в поселке Октябрьский, береговая зона Малаховского озера, парк Лапса в Томилине, сквер Победы с фонтаном на улице Карла Маркса в поселке Красково и аллея Лактионова в Малаховке.