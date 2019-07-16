РИАМО - 16 июл. В аэропортах Московского авиаузла во втором квартале 2019 года задержали более 10 тонн небезопасной растительной продукции, выявленной в ручной клади и багаже пассажиров, вся продукция уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В пассажирских терминалах международных аэропортов «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» предотвращены попытки ввоза на территорию РФ продукции растительного происхождения неустановленного фитосанитарного состояния (фрукты, овощи, зеленые культуры, орехи, сухофрукты) общим весом 10,03 тонны, и саженцев в количестве 135 штук, перевозимых в ручной клади пассажиров, прибывших рейсами из Республик Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан», – отмечается в сообщении.

В результате карантинного фитосанитарного контроля выявлено пять видов карантинных объектов в 27 случаях, а именно: восточная фруктовая муха, восточная плодожорка, четырехпятнистая зерновка, тутовая щитовка, калифорнийская щитовка.

В соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из данных республик, вышеуказанная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена.