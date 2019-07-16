РИАМО - 16 июл. Мужчину госпитализировали с ножевым ранением груди после ссоры со знакомым во время распития спиртных напитков в городе Высоковске городского округа Клин, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1992 года рождения. За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию знакомый 1978 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).