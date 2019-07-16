РИАМО - 16 июл. В поселении Сосенское Новомосковского административного округа планируется строительство автозаправочной станции с автомойкой, проект внесения изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территорий по адресам: поселение Сосенское, вблизи деревни Сосенки, уч-22/2; в районе 28 километра Калужского шоссе, участок №52 (НАО)», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на двух свободных земельных участках площадью 0,99 гектара планируется построить автозаправочный комплекс с автомойкой суммарной поэтажной площадью около 1,5 тысяч квадратных метров и высотой не более 7 метров.

Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.