РИАМО - 16 июл. Подключение социальных объектов к высокоскоростному интернету требует координации на всех уровнях власти, за два года также необходимо добиться снижения аренды для провода (оптоволокно), необходимого для подключения к Сети, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в центре управления регионом в доме правительства Московской области проходит заседание рабочей группы по подготовке к государственному совету по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Возглавляет рабочую группу Воробьев. Среди докладчиков - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Цифровизация - это еще и каналы, при помощи которых люди могут получать информацию. Увеличение скорости подключения социально значимых объектов к высокоскоростному интернету - это прямая задача, которую поставил президент. Сейчас на федеральном уровне завершается процедура аукционов и выбора исполнителей государственных контрактов по данному направлению», - сказал Воробьев, открывая заседание.

По его словам, среди социально значимых объектов порядка 80% находятся в региональном и муниципальном ведении - это городские и сельские школы, ФАПы.

Он отметил, что срок реализации этой работы во многом зависит от координации на местах и помощи региональной власти. Однако очень важно снизить издержки на прокладку оптоволоконной связи.

«Обеспечить высокую скорость - до 100 мегабит в секунду - может только оптоволокно, и кабель необходимо кидать по воздуху, через столбы и линии электропередач. Основная проблема - это высокая стоимость аренды места за провод, она может составлять до 200 рублей в месяц за столб, чем дальше школа, или ФАП, тем дороже тянуть кабель», - уточнил глава региона.

По его словам, только аренда за место для провод может составлять порядка 900 тысяч рублей в год.

«Чтобы обеспечить выполнение президентской задачи в срок - то есть за два года нам необходимо добиться и снижения аренды, иначе это будет огромная нагрузка на региональные и местные бюджеты», - заключил Воробьев.