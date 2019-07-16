РИАМО – 16 июл. Сотрудники Росгвардии в городском округе Щелково задержали 47-летнего мужчину, угнавшего автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Наряд вневедомственной охраны получил информацию об угоне автомобиля, совершенном в Королеве, и незамедлительно выехал на место.

«Через некоторое время правоохранители обнаружили угнанную машину на одной из улиц поселка Образцово. Находившийся за рулем водитель проигнорировал требования росгвардейцев и не остановился – началась погоня. Но далеко уйти подозреваемый не смог – оперативникам удалось быстро блокировать авто и задержать злоумышленника», – отмечается в сообщении.

Позднее удалось установить, что ранее судимый 47-летний житель Королева совершил угон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время по факту угона автомобиля проводится проверка, резюмируется в материале.