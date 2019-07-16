РИАМО – 16 июл. Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты столичного парламента, окончательные решения о регистрации обнародуют 17 июля, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

На данный момент 25 окружных избирательных комиссий завершили работу. Во вторник 20 комиссий рассмотрят кандидатуры еще 47 кандидатов. Всего было выдвинуто 426 кандидатов, документы на регистрацию предоставили 290.

«Зарегистрированы 216 человек, сняли свою кандидатуру, утратили статус кандидата 136 человек. Отказано в регистрации 27 кандидатам», — говорится в сообщении.

Окончательные решения о регистрации станут известны 17 июля.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее глава столичного Красносельского района Илья Яшин сообщил о том, что его сняли с выборов из-за превышения брака в подписных листах. Яшин готовит апелляцию на данное решение.