РИАМО – 16 июл. Крупный девелоперский проект запускают в столице акционеры Evraz, планируется, что вскоре на Очаковском шоссе появится жилой квартал на 1,2 миллиона квадратных метров, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Группа компаний «Ферро-строй» (основные владельцы – акционеры металлургической Evraz Group Александр Абрамов и Александр Фролов) планирует построить крупный жилой квартал на территории промзоны в Очаково-Матвеевском между Очаковским и Аминьевским шоссе», – заявили изданию два брокера, работающих в этом районе.

На сайте компании Master’s Plan, разрабатывающей проект, уточняется, что общая территория застройки превысит 72 гектара. На ней планируется возвести 1,22 миллиона квадратных метров недвижимости.

«Из них 700 тысяч квадратных метров составит жилье», – заверила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.

Помимо квартир инвестор намерен возвести на данной территории коммерческую недвижимость, объекты инфраструктуры (школы, детские сады, крытый каток), перечислил представитель Москомстройинвеста.

Он дополнил, что на данный момент градостроительно-земельная комиссия Москвы рассмотрела лишь вопрос о подготовке проекта планировки территории за счет инвестора – ООО «Финетикс» (зарегистрировано в построенном «Ферро-строем» БЦ «Ферро-плаза»), технико-экономические показатели будущего квартала пока не одобрены.

Литинецкая также рассказала, что строительство нового проекта займет около восьми лет.

«Ферро-строй» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. На сегодняшний день крупнейший его проект – квартал «Ривер парк» на 600 тысяч квадратных метров. Его возводили вместе с Aeon Corporation Романа Троценко на месте Московского судостроительного и судоремонтного завода в Нагатинском затоне.

Ожидается, что квартал в Очаково-Матвеевском станет самым масштабным проектом группы. Партнер Colliers International Владимир Сергунин полагает, что инвестиции в новый проект в Очаково-Матвеевском составят примерно 70–80 миллиардов рублей.

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