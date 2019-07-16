РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. Медицинское обследование в рамках Единого дня диспансеризации прошли около 250 жителей подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Единый день диспансеризации прошел на минувших выходных, его провели в поликлинических отделениях ЛРБ №1 и ЛРБ №2.

«В городском округе Люберцы прошел Единый день диспансеризации. Поликлинические отделения по месту жительства посетили около 250 человек. Из них на второй этап обследования были направлены 129 жителей», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что с начала года диспансеризацию прошли порядка 28 тысяч жителей городского округа. Это составляет 52% от общего запланированного количества на текущий год.