РИАМО - 16 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства Подмосковья поручил министерству благоустройства региона следить за сроками выполнения работ по благоустройству, передает корреспондент РИАМО.

«Темы дороги и благоустройства летом наиболее актуальны. Это всегда горячий период для дорожников, строителей, работников коммунальных служб, всех кто занимается благоустройством. Сейчас идет самая активная фаза работ. От того, насколько эффективно, оперативно, качественно будут выполнены работы, зависит соответственно эффективность всех мероприятий. Прошу министерство благоустройства и других курирующих членов, вместе с главами муниципалитетов очень тщательно подойти к соблюдениям сроков», - сказал Воробьев.

Он обратил внимание, что девять из десяти проблем в топе «Добродела» за прошлую неделю были связаны с работами по благоустройству.

«В частности, большое количество жалоб на обработку кустарников, деревьев. Все это волнует людей, а где-то после ветров и ураганов представляет опасность. Прошу глав территорий и муниципалитетов внимательно относиться к этой сезонной работе», - добавил Воробьев.