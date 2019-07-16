РИАМО - 16 июл. Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин и министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин на текущей неделе ответят на вопросы жителей о рекультивации полигонов, мусоре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее глава региона поручил Хромушину и Куракину отвечать ежемесячно на все вопросы жителей по реформе сферы обращения с отходами и экологии.

«Также вопросы ЖКХ и экологии мы выделили в отдельные темы. Дмитрий Александрович Куракин и Евгений Акимович Хромушин также поведут прямой разговор, чтобы адресно ответить на многочисленные вопросы и по рекультивации полигонов, и по программам «Чистый воздух», «Чистая вода», утилизации мусора», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Как уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, прямая линия будет проходить 19 июля в 18:00.