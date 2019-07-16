РИАМО - 16 июл. Москвич Александр Эйсман, проживающий в районе Свиблово, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение городских властей, включивших дом, где расположена его квартира, в программу реновации, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Насколько известно, это первая жалоба на московскую реновацию. <…> В августе 2017 года правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов. В их числе оказался и дом заявителя. <…> Такое решение нарушает право на уважение его собственности, гарантированное первой статьей протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека», – отмечается в статье.

Григорий Вайпан из Института права и публичной политики, представляющий заявителя, обжаловал решение властей в суде, но Останкинский райсуд и Мосгорсуд подтвердили его правомерность.

В жалобе подчеркивается, что в суде правительство Москвы не представило материалов, обосновывающих решение о включении дома в список подлежащих реновации, а суды такие данные запрашивать отказались.

По словам Вайпана, по федеральному закону включение дома в программу реновации происходит по решению 2/3 жителей, голоса не высказавших мнение не учитываются. Но Гражданский кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для принудительного изъятия имущества у собственника, и такого пункта, как программа реновации и голосование 2/3 собственников, в нем нет.

Эйсман уточнил в своей жалобе, что включение его дома в программу не преследовало правомерную цель: дом не является ветхим или аварийным, а программа не направлена на создание социального жилья. То есть в данном случае изъятие собственности преследовало частный, а не публичный интерес.

Дмитрий Степанов из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» отметил, что национальные средства защиты в данном случае исчерпаны, так что у ЕСПЧ есть все основания сформулировать свою позицию. Впрочем, в ближайшее время большого потока жалоб на реновацию ждать не стоит: дома, где активно против нее выступали, не попали в первую очередь программы, а основные протесты связаны скорее с ухудшением качества жизни тех, рядом с кем эта реновация происходит.