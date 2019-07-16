РИАМО - 16 июл. Муниципальные центры управления планируют открыть в Реутове, Одинцове, Солнечногорске, Красногорске, Истре, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Муниципальные центры управления - тоже важная часть работы. Сегодня мы ставим масштабные задачи открывать подобные центры управления и на территориях, в муниципалитетах. Уже работает центр в Королеве, мы были там. В тестовом режиме запускается в Реутове, готовим запуск в Одинцово, Солнечногорске, Красногорске, Истре», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства.

Он отметил, что такие центры позволяют оперативно реагировать на проблемы, не допускать их обострения.

Работа центра управления в городском округе Королев, который стал первой такого рода структурой на уровне муниципального образования в Подмосковье, способствует сокращению сроков и качества решения жилищно-коммунальных проблем жителей.