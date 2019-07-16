РИАМО - 16 июл. Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции одного из корпусов психиатрической больницы имени Н.А. Алексеева, построенного в 1900 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект расположен в Донском районе Москвы на Загородном шоссе, дом 2, строение 18.

«На рассмотрение была представлена проектная документация на ремонт корпуса №18. В нем предполагается размещение отделения физиотерапии с блоком ЛФК, предназначенного для пациентов, находящихся на лечении в отделениях психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева (с 1922 по 1994 – имени П. П. Кащенко)», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отделение предназначено для лечения различных заболеваний – пневмонии, последствий операций, заболеваний органов кровообращения, аллергических реакций, заболеваний эндокринной системы и другое.

Подразделения и помещения физиотерапевтического корпуса будут оснащены медицинским и технологическим оборудованием и мебелью, в соответствии с их функциональным назначением.

В рамках внешних работ проектом предусматривается реставрация архитектурно-художественного оформления фасадов здания и его ценных сохранившихся элементов, восстановление кладочных швов, в соответствии с рекомендациями реставраторов-технологов и утраченных архитектурных деталей с элементами кирпичного декора. Будут также обновлены угловые белокаменные вставки венчающего карниза.

«Модернизация системы здравоохранения столицы – важная и во многом основополагающая деятельность не только для создания полноценной городской инфраструктуры, но и для развития науки. Столичные больницы и другие медицинские учреждения становятся региональными центрами компетенций и играют важнейшую роль в сохранении здоровья граждан», – добавил Леонов.