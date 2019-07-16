РИАМО - 16 июл. В Московской области следователи вернули матери дочку, похищенную отцом в 2017 году и найденную в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

В феврале 2019 года на личном приеме к исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по региону Александру Иванову обратилась жительница Ленинского района с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту похищения ее малолетней дочери биологическим отцом.

«Так, в декабре 2017 года в Ленинском районе Московской области мужчина в нарушение решения суда о проживании его ребенка с матерью, незаконно вывез малолетнюю дочь 2014 года рождения в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с похищением)», - говорится в сообщении.

После личного приема Иванов передал уголовное дело для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области, а также дал ряд указаний по уголовному делу.

Благодаря кропотливой и грамотно скоординированной работе следователя ГСУ СК РФ по Московской области с оперативными сотрудниками было установлено, что ребенок находится на территории Республики Белоруссия. Девочка незамедлительно была объявлена в международный розыск, также в розыск был объявлен и ее отец, которому заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В результате слаженной работы следователя, оперативных сотрудников и компетентных органов Республики Белоруссии, подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки, а ребенок передан маме», - отмечается в материале.

В связи с тем, что следственными органами не установлен факт, совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий, принято решение о прекращении расследования уголовного дела в отношений отца, возбужденного ранее.

Скелет новорожденного ребенка нашли в лесополосе Люберец>>