РИАМО - 16 июл. В Московской области произошли важные кадровые изменения, в частности, прокурором Подмосковья стал Сергей Забатурин, сообщил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мособлдума 4 апреля согласовала представление генерального прокурора России по кандидатуре Забатурина для назначения на должность прокурора Московской области. Как отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, «парламент плотно и плодотворно сотрудничает с областной прокуратурой, без взаимодействия с этим органом грамотная законотворческая работа невозможна; на всех пленарных заседаниях и ключевых мероприятиях думы присутствует представитель прокуратуры».

«Прежде всего, хотелось бы проинформировать о важных кадровых изменениях в Подмосковье - указом президента России прокурором Московской области назначен Сергей Владимирович Забатурин. В органах прокуратуры Сергей Владимирович работает более 20 лет. Прежде занимал должность Московского межрегионального транспортного прокурора, также работал в Подмосковье, был городским прокурором города Красногорск», - сказал Воробьев в ходе расширенного заседания правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что прокуратура Московской области и правительство Подмосковья совместно реализуют важные задачи.