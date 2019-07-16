РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. Мусор с переполненной контейнерной площадки на улице Кирова в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на сайте портала «Добродел».

Житель Красногорска сообщил, что с контейнерной площадки на улице Кирова несколько дней не вывозили мусор.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение по вопросу вывоза отходов в горокруге Красногорск и сообщает следующее. Вывоз отходов по адресу: Красногорск, улица Кирова, дом №5А осуществлен», – говорится в официальном ответе представителя регоператора.