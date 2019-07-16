РИАМО - 16 июл. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова на текущей неделе ответит на вопросы жителей, в прямой линии должны принять участие представители местной власти и главврачи, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее губернатор поручил Мухтасаровой раз в месяц проводить встречи по 1-1,5 часа с жителями и главврачами.

«В ходе моей прямой линии в последний четверг июня мы договорились, что две темы мы выделим отдельно. На этой неделе министр здравоохранения ответит на все вопросы к этой отрасли - это и поликлиническое звено, и стационары, и родовспоможение, лекарства. Прошу вас доходчиво донести до территорий», — сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

Он отметил, что в прямой линии должны принимать участие представители местной власти, главврачи.

Как уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Московской области, прямая линия пройдет 18 июля в 18:00.