РИАМО - 16 июл. Пассажиры салонов такси класса «Комфорт» сети «Ситимобил» уже сейчас могут приобрести напитки и снеки, нововведение агрегатор такси реализовал вместе со стартапом RideBar и компаниями Mars Inc. и PepsiCo, говорится в сообщении пресс-службы «Ситимобил».

По части такой функции Москва стала «первопроходцем» в Европе. В настоящее время мини-барами с едой снабдили такси уже семь стран: США, ОАЭ, Китае, Индии, Индонезии, Сингапуре и Австралии.

«Например, в США за два года существования проекта к нему присоединились более 20 тысяч водителей, совершено около 2 миллиардов заказов, а заработок водителей составил 5 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Каждое приобретение пассажиром продукции в мини-баре будет приносить процент водителю, так что нововведение будет способствовать доходу таксистов.

При начале проекта пассажирам будут доступны для покупки вода, газированные и энергетические напитки, жевательная резинка, снэки, чипсы, шоколад, а также влажные салфетки. Чтобы купить что-то из перечисленных опций, пассажиру понадобится ввестип номер бокса, находящегося в салоне такси, на сайте оператора ridebar.ru или отсканировать QR-код. Затем оплатить покупку онлайн любым удобным способом, после чего водитель передаст пассажиру его товары. Уже сейчас мобильными мини-барами оснащены такси «Ситимобил» класса «Комфорт».

По словам директора по маркетингу «Ситимобил» Светланы Буяновой, наличие вендингового аппарата удачно вписывается в корпоративную коммуникационную и бизнес-стратегию, в рамках которой предприятие стремится исследовать новые возможности и масштабировать их в случае успеха.

«Сейчас мы проводим много тестов и исследований, чтобы предложить рынку максимально интересный продукт, как с точки зрения эффективности юнит экономики для партнеров, так и пользовательского интереса», — заключила Буянова.

Основатель стартапа RideBar Василий Круглов сказал, что благодаря кооперации с «Ситимобил» их компания может ставить амбициозные цели по быстрому расширению сервиса и росту доступности дополнительного заработка для водителей такси.

«До появления сервиса водитель фактически не имел легальной возможности дополнительно монетизировать свое время на линии. Клиентоориентированные водители и раньше клали в салон воду и конфеты, но у них не было возможности собрать набор комплементарных друг другу товаров и предоставить пассажиру комфортный и легальный для самого водителя способ оплаты», — прокомментировал Круглов.

Он добавил, что RideBar дает водителю готовое решение с удобной платформой, прозрачной мотивацией и тщательно подобранным ассортиментом товаров – лидеров своих категорий в сегменте on-the-go — именно тех, которые большинству пассажиров хотелось бы получить во время городской поездки.

Директор по корпоративным отношениям Mars Wrigley Елизавета Александрова в России, рассказала, что их компания постоянно проводит мониторинг новых каналов ради того, чтобы сократить дистанцию с потребителем.

«Продажи в канале «такси» в России — один из наших пилотных проектов, и мы с нетерпением ждем его первых результатов. Надеемся, что российский потребитель оценит его преимущества», — поделилась Александрова.

Директор по коммуникациям PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии Александр Костиков добавил, что сотрудники PepsiCo стремятся идти в ногу со временем, ориентируясь на нужды современных потребителей.

«Мы хотим, чтобы наши продукты были доступны всегда и везде, и поэтому с партнерами — «Ситимобил», Mars и RideBar — тестируем инновационные каналы продаж. Мы верим, что благодаря совместному проекту еще больше улыбок появятся на лицах наших потребителей с каждым глотком и каждым кусочком той продукции, которую мы предлагаем в мобильном мини-баре», — рассказал он.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android или по звонку оператору. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и МегаФон. Уже к октябрю 2018 года после раунда инвестиций «Ситимобил» показал 10-кратный рост: 2,4 миллиона поездок в Москве в месяц. В декабре 2018 года эта цифра приблизилась к отметке в 4 миллиона поездок в месяц.