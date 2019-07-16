РИАМО - 16 июл. На текущей неделе на территории сырного кластера в Дмитровском городском округе Подмосковья планируют заложить четыре завода, в кластер инвестировали 900 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важное событие этой недели - закладка четырех заводов в сырном кластере. Мы об этом много говорили. Завершен процесс подготовки индустриального парка. Мы из регионального бюджета инвестировали туда 900 миллионов рублей - газ, электричество, коммунальные сети готовы», - сказал Воробьев.

Он отметил, что порядка 15 тысяч тонн сыра ежегодно может быть произведено на этой территории.

После закладки капсул начнется реализация проектов по строительству сырных производств и предприятия по переработке молочной сыворотки.

С запуском заводов появится более 600 рабочих мест. Производство первых сыров в кластере планируется начать в 2020 году.