РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. Свыше 1,2 тысячи абитуриентов подали заявление на поступление в Красногорский колледж и его филиалы, сообщила «РИАМО в Красногорске» секретарь приемной комиссии образовательного учреждения Иман Гарсиева.

«На данный момент (утро 16 июля – ред.) документы на поступление в Красногорский колледж и его филиалы подали на бюджетное отделение 1048 абитуриентов и на платное – 154», – сказала Гарсиева.

Она уточнила, что в состав Красногорского колледжа входят Красногорский центр профессионального образования, а также Волоколамский, Истринский, Звенигородский, Тучковский и Шаховской филиалы.

«Средний бал аттестатов у абитуриентов этого года выше, чем в 2018 году. Так, на специальность «Информационные системы и программирование» желают поступить обладатели аттестатов с отличием. Сейчас проходной бал для будущих программистов составляет 4,1», – добавила Гарсиева.

Всего в колледже 655 бюджетных мест. Наибольшее количество заявлений – 394 и 342 соответственно – подано на бюджет в Красногорский центр профобразования и Волоколамский филиал.

«Прием документов продлится до 15 августа включительно», – заключила Гарсиева.