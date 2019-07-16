РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель автомобиля Ford въехал в стоящую на обочине дороги машину Mitsubishi Lancer, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск, на проспекте 50-летия Октября, возле дома №15 водитель Mitsubishi Lancer вечером 15 июля оставил свою машину на обочине с аварийными сигналами, а сам вышел, скорее всего, в магазин. В это время в машину врезался автомобиль Ford. В итоге пострадавших нет, но продукты были разбросаны по всей дороге», – сказал свидетель.

По его словам, водитель автомобиля Ford перед столкновением даже не пытался затормозить.