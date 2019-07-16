РИАМО - 16 июл. Иждивенцы погибшей женщины и пострадавшие в результате пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), говорится в сообщении пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

В подмосковных Мытищах 11 июля произошло возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27. В результате пожара погибла женщина, 13 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

«Согласно данным автоматизированной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в САО «ВСК». В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым», – говорится в сообщении.

За возмещением пострадавшие могут обратиться к страховщику со следующими документами: заявление, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием степени и характера полученных травм. Иждивенцам, а при их отсутствии – родственникам погибшей вместо медицинского заключения необходимо предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право получения страховой выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Президент НССО Игорь Юргенс пояснил, что размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством составляет 2 миллиона рублей плюс до 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение. За причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ №1164.

Юргенс уточнил, что согласно федеральному закону №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОСОПО), все владельцы опасных объектов обязаны страховать свою ответственность перед физическими и юридическими лицами. В соответствии с законом, любой гражданин имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии на опасном объекте.