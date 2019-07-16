РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. Подготовительные работы к реконструкции Октябрьского проспекта начались в подмосковных Люберцах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках подготовки территории к реконструкции Октябрьского проспекта ведутся переговоры с собственниками земельных участков, попавших в зону реконструкции. Осуществляется местонахождение коммуникаций по GPS-системе, а также обустраивается строительный городок», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на первом этапе реконструкции запланировали работы на участке от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу с поворотом на улицу Волковская. Здесь увеличат количество полос движения с четырех до шести, построят путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская.

«Данное решение позволит увеличить пропускную способность на 35%, а средняя скорость движения составит 80 километров в час», – пояснил Ружицкий.

Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения на Октябрьском проспекте построят два подземных пешеходных перехода, а также установят три светофора и семь автобусных остановок.

Первый этап реконструкции планируют завершить в 2022 году. В целом проект реконструкции Октябрьского проспекта включает пять этапов, последний из которых завершится в 2025 году. Все это время движение автотранспорта по дороге будет проходить в обычном режиме.