РИАМО - 16 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного информирования жителей обо всех вопросах жизни в регионе.

«Также важная тема - это ЦУР-новости. Это информационная машина имеет свою специфику. Я прошу и отраслевых министров, и глав муниципалитетов обратить внимание на качество информирования наших жителей по всем мелким и важным вопросам жизни наших городов и населенных пунктов», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Он отметил, что с докладом на эту тему в ходе заседания правительства выступит вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья по четырем каналам – портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети.