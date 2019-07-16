РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Администрация Котельников призывает жителей до конца августа проголосовать на портале «Добродел» за те дороги горокруга, которые необходимо отремонтировать в 2020 году, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Жители смогут проголосовать за ремонт дорог на портале «Добродел» до конца августа по ссылке», – говорится в сообщении.

Жители смогут отдать свои голоса за следующие дороги: промзона Силикат, 3-й Покровский проезд, от улицы Железнодорожной до улицы Асфальтовой, дом №21, от 2-го Покровского проспекта до микрорайона Белая дача, дом №3, микрорайон Южный от домов №№3А, 7К, 7Б, 4А, от 14 километра МКАД до 21 километра трассы М-5 «Урал».