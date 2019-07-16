РИАМО - 16 июл. В оздоровительных лагерях Подмосковья отдохнут более 100 детей из Иркутской области, на всех уровнях необходимо оказать поддержку этой деятельности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации.

«В этом году мы организуем отдых для детей из Иркутской области, пострадавших от паводка. Завтра к нам приедут. Всего 124 человека», - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Он поручил на всех уровнях оказать поддержку этой деятельности.