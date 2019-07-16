РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. В подмосковном Красногорске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Леди-Бизнес. Подмосковье – 2019», сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Бизнес-леди Красногорска приглашают к участию в областном конкурсе «Леди-Бизнес. Подмосковье – 2019». Муниципальный этап состоится 25 июля. Заявки принимаются до 17 июля по электронной почте info@krascci.ru», – говорится в сообщении.

Отмечается, что победительница представит Красногорск в финале областного конкурса в рамках Дня предпринимателя в Наро-Фоминске.

«В заявке необходимо указать ФИО, возраст, семейное положение, наличие детей, контактный телефон, сферу деятельности, название компании (бренд/юридическую форму) и вашу роль в ней, краткое описание проекта, информацию о себе в свободной форме и две фотографии – портрет и в полный рост», – уточняется в материале.

С вопросами об участии и сотрудничестве можно обратиться по телефону: 8(985)213-30-94 – Шегурова Наталья Вячеславовна.