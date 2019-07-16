РИАМО – 16 июл. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести конфискацию имущества у коррупционеров для возмещения ущерба государству.

По его словам, работа по борьбе с коррупционными проявлениями идет на всех уровнях, а расследование этих преступлений широко освещается в средствах массовой информации.

«Предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера. В связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия», – сказал Бастрыкин в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Он подчеркнул, что в 2018 году у коррупционеров изъяли имущество, деньги и ценности на сумму почти 2 миллиарда рублей.

«Мы по-прежнему настаиваем на введении института уголовной ответственности юридических лиц. Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц», – отметил Бастрыкин.

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