РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 июл. Руководитель городской администрации подмосковного Королева Юрий Копцик проведет личный прием граждан 17 июля, а 18 июля ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Королев ТВ», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Личный прием пройдет 17 июля в приемной на Октябрьской, дом №4. Прямой эфир начнется 18 июля на телеканале «Королев-ТВ» в 20:45.

«Руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет очередной прямой эфир на телеканале «Королев ТВ» 18 июля, а 17 июля с 15:30 до 18:30 пройдет традиционный личный прием граждан», – говорится в сообщении.

Актуальные вопросы жители могут задать по телефону: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях. Записаться на прием можно по телефону: 8(495)516-88-86.