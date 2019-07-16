РИАМО - 16 июл. В лесополосе на территории деревни Мотяково городского округа Люберцы нашли скелет младенца, в связи с чем следствие возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ - «Убийство матерью новорожденного ребенка», говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тело пролежало в лесном массиве около года, приблизительный возраст ребенка - 6-7 месяцев.

«На теле ребенка обнаружен медицинский зажим, предназначенный для зажатия пуповины у новорожденных сразу же после их рождения», — говорится в сообщении.

Сейчас по этому уголовному делу ведутся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения матери младенца. С целью установления давности и причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.