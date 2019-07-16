РИАМО - 16 июл. Один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире группа «Акрон» и Минсельхозпрод Подмосковья планируют подписать соглашение о сотрудничестве, направленное на информационно-консультационное взаимодействие сторон в области минеральных удобрений и оказания агрохимических услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение будет подписано на агрофестивале «День поля Подмосковья» 17 июля. Документ подпишут глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин и вице-президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке и агропроектам компании Александр Лебедев.

«В рамках соглашения группа «Акрон» планирует расширить ассортимент удобрений, пригодных для использования в сельскохозяйственном производстве Московской области. Компания также будет оказывать методическую помощь и обучать аграриев области и сотрудничать с областными специализированными научно-исследовательскими учреждениями по совершенствованию агротехнологий», – отметил Разин.

«Акрон» владеет собственной дистрибьюторской сетью АО «Агронова», которая была создана в 2005 году и включает в себя 11 специализированных агрохимических предприятий, которые позволяют обеспечить прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны.

Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 189 тысяч тонн.

«Российский рынок является приоритетным для группы «Акрон». В прошлом году мы увеличили отгрузки минеральных удобрений на внутренний рынок почти на 50%, до 900 тысяч тонн. Мы готовы и в дальнейшем удовлетворять спрос отечественных аграриев в необходимом объеме, в том числе и в новых высокоэффективных марках удобрений», – сказал Лебедев.

В 2018 году объем продаж группы составил 7,3 миллиона тонн основной продукции, поставки осуществлялись в 67 стран мира. Основными рынками сбыта являются Россия, Бразилия, Европа и США.

«Уверен, что подписание соглашения будет способствовать расширению сотрудничества с аграриями области и развитию сельского хозяйства Подмосковья», – добавил министр.