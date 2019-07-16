РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 июл. В подмосковных Люберцах у светофора на пересечении улиц Инициативная, Красногорская и Митрофанова завершили ремонт тротуара, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На этом перекрестке завершились ремонтные работы по замене асфальта», – сказал Ружицкий.

По его словам, к концу недели рабочие приведут в порядок газонную часть и установят перила.

«К 1 сентября в горокруге отремонтируют все запланированные тротуары. На данный момент работы выполнены только на 50%», – добавил Ружицкий.