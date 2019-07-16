РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 июл. В подмосковном Королеве открылся еще один бесплатный кинотеатр, «Теле-2» расположен в зеленой зоне Акуловского водоканала у Мемориала Славы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В кинотеатре фильмы будут показывать абсолютно бесплатно. 17 июля для гостей с 13:00 до 17:00 будут работать VR и Gamezone», – говорится в сообщении.

Первый сеанс состоится во вторник. В 19:00 покажут фильм «Несносные леди», в 22:00 можно посмотреть фильм «Падение Олимпа».

17 июля в 19:00 покажут «Хатико: самый верный друг», а в 21:00 – «Самый опасный человек».

Бесплатно посмотреть фильмы можно также на Арт-веранде в Центральном городском парке.