РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. В ряде домов на Лесной улице и Центральном проезде подмосковного Красногорска отключат холодную воду во вторник до 17:00, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«В связи с ремонтными работами 16 июля с 10:00 до 17:00 будет отключена подача холодной воды по адресу: Центральный проезд, дома №№1, 2, улица Лесная, дома №№10, 12, 14», – говорится в сообщении.

Добавляется, что возле дома №1 на Центральном проезде установят автоцистерну с питьевой водой.