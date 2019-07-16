РИАМО - 16 июл. В школы Подмосковья 1 сентября пойдут свыше 100 тысяч первоклассников, в регионе продолжается кампания по зачислению детей в школу, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В настоящий момент уже зачислено 98,3 тысячи первоклассников. По прогнозам, 1 сентября в День знаний за парты в школах Московской области сядут 105 тысяч первоклассников», – сказала Забралова.

По ее словам, в этом году количество первоклассников увеличится почти на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом. В 2018 году в школу зачислили 96,4 тысячи ребят.

«В Подмосковье максимально упрощена процедура записи в первый класс, она займет не более 10 минут. Заявление можно подать через портал госуслуг Московской области. С 1 июля ребенка можно записать не только в школу по месту жительства, но и в любое учреждение при наличии там свободных мест», – напомнила Забралова.