РИАМО – 16 июл. Скелет ребенка, убитого около 50 лет назад, случайно обнаружили в сарае недалеко от жилых домов в подмосковном Звенигороде, сообщается на сайте kp.ru.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая и сообщила о страшной находке.

«Полиция направилась на указанное место и обнаружила замотанные в полиэтиленовый пакет останки. Позже выяснилось, что останки, которым предварительно около 40-50 лет, принадлежат новорожденному ребенку», – говорится в материале.

Останки направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Это поможет следователям установить все обстоятельства гибели малыша.

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